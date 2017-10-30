تعليق الدراسة غدًا في الكلية التقنية بالجوف 30/10/2017 12:01 ص | التعليمية | 0 تعليقات صراحة – واس : أعلنت كلية التقنية بمنطقة الجوف تعليق الدراسة غدًا الاثنين في كل من مدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل نظرًا للتغيرات الجوية . 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا جامعة الجوف تعلق الدراسة غداً صراحة – الجوف : أعلنت جامعة الجوف تعليق الدراسة غداً الاثنين بجميع فروعها بسبب استمرار التغيرات الجوية بالمنطقة... جامعة الجوف تعلق الدراسة غداً المزيد تعليق الدراسة في تقنية عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف غداً صراحة – عرعر : أعلنت كلية التقنية بعرعر تعليق الدراسة يوم غد الاثنين في جميع الوحدات التدريبية في مدينة عرعر... تعليق الدراسة في تقنية عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف غداً المزيد تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية صراحة – عرعر : وجه مدير جامعة الحدود الشمالية باستمرار تعليق الدراسة يوم غد، الأثنين، بجميع فروع الجامعة للطلاب... تعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني