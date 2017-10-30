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تعليق الدراسة غدًا في الكلية التقنية بالجوف

30/10/2017 12:01 ص | التعليمية | 0 تعليقات

صراحة – واس : أعلنت كلية التقنية بمنطقة الجوف تعليق الدراسة غدًا الاثنين في كل من مدينة سكاكا ومحافظتي دومة الجندل وطبرجل نظرًا للتغيرات الجوية .

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