صراحة – وكالات : أكدت وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الحرس الوطني لمكافحة الإرهاب تمكنت من تفكيك خلية تتكون من 5 عناصر في ولاية المنستير شمالي البلاد.

وأكد بيان للوزارة، أن “المجموعة تبنت فكر تنظيم داعش وبايعت زعيمه أبو بكر البغدادي”.

وأثناء التحقيق معهم، تبين أن أحدهم مطلوب للعدالة بتهمة الانضمام إلى التنظيم الإرهابي، وصدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنتين، إضافة إلى عنصرين آخرين مصنفين كـ”خطرين”.واعترفت عناصر المجموعة بتواصلهم مع آخرين من دولة مجاورة، وأنهم كانوا بصدد التنسيق معهم لتنفيذهجمات إرهابية في تونس.