صراحة – وكالات : ارتفعت أسواق النفط يوم الاثنين بعد أن تجاوز سعر خام برنت القياسي 60 دولارا للبرميل في بداية التعامل بسبب توقعات بتمديد الاتفاق الذي قادته أوبك لخفض الإنتاج والمقرر انتهاؤه في مارس آذار.

وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 60.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0054 بتوقيت جرينتش بزيادة تسعة سنتات أو 0.15 في المئة عن سعر الإغلاق السابق.

ومازال هذا السعر قريبا من أعلى مستوى وصل إليه سعر برنت منذ يوليو تموز 2015 وبزيادة أكثر من 36 في المئة منذ وصوله إلى أدنى مستوى له في 2017 خلال يونيو حزيران الماضي.

وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو 0.24 في المئة إلى 54.03 دولار للبرميل.

وكانت أوبك وروسيا وتسع دول أخرى منتجة للنفط قد اتفقت على خفض نحو 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من تخمة في المعروض النفطي. ويسري الاتفاق حتى مارس آذار 2018 ولكن كلا من السعودية وروسيا اللتين تقودان هذه الجهود أبدت دعمها لتمديد الاتفاق.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك رسميا في مقرها بفيينا بالنمسا في 30 نوفمبر تشرين الثاني.