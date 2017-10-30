صراحة – وكالات : اجتاحت رياح عاتية شمال أوروبا ووسطها يوم الأحد مما أدى إلى سقوط ما لا يقل عن ستة قتلى في ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك.

وقُتل أربعة أشخاص في بولندا وجمهورية التشيك نتيجة سقوط ِأشجار عليهم. وأدت العاصفة أيضا إلى انقطاع الكهرباء عن الآلاف في البلدين وظلت حركة القطار متوقفة في مناطق واسعة من شمال ألمانيا بعد حدوث أضرار جسيمة نتيجة سقوط أشجار.

وقال التلفزيون التشيكي إن سرعة الرياح تجاوزت 100 كيلومتر في الساعة في عدة مناطق من البلاد ووصلت إلى 180 كيلومترا في الساعة عند جبل سنيجكا الذي يصل ارتفاعه إلى 1602 متر.

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن الشخصين اللذين لقيا حتفهما في ألمانيا هما رجل عمره 63 عاما وقد غرق في موقع للتخييم في ساكسونيا السفلى وامرأة انقلب زورقها في ولاية مكلنبورج فوربومرن.

وجنحت سفينة الشحن(جلوري أمستردام) التي يبلغ طولها 225 مترا عند جزيرة لانجيوج الألمانية وتتابع السلطات الموقف عن كثب تحسبا لحدوث تسرب نفطي. وقالت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج إن طاقم السفينة المؤلف من 22 فردا بخير.

ونقلت الصحيفة عن السلطات المحلية قولها إن السفينة لم تكن تحمل أي بضاعة ولكن يوجد على ظهرها 1800 طن من النفط الثقيل و140 طنا من الديزل تستخدمه كوقود.

وفي ألمانيا قالت شركة دويتشه بان للسكك الحديدية إن حركة القطارات ستبقى معلقة على طرق كثيرة في شمال ألمانيا ووسطها حتى الاثنين مشيرة إلى ”أضرار جسيمة“ لحقت بطرق رئيسية.

وأدى هذا القرار إلى تقطع السبل بآلاف المسافرين وأوقفت حركة القطارات إلى مدن مثل بريمن وهامبورج وبرلين وهانوفر وكيل.

وأعادت دويتشه بان بعض الخدمة في ساعة متأخرة من مساء الأحد ووفرت عربات نوم في المحطات للركاب الذين تقطعت بهم السبل.

وقالت وسائل إعلام إن الرياح تسببت في سقوط أشجار في جمهورية التشيك مما أسفر عن مقتل رجل بعدما سقطت عليه شجرة على رصيف مشاة ببلدة شمال البلاد بينما لقيت امرأة مصرعها بعد سقوط شجرة عليها في منطقة غابات.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ملادا فرونتا دنيس أن الطقس تسبب في تأجيل أو توقف المرور في العديد من خطوط السكك الحديدية وأبطأ حركة المرور في الطرق حيث أغلقت الأشجار المتساقطة طريقا سريعا خارج العاصمة براج مباشرة.

وقالت صحيفة ليدوف نوفيني إن حديقة حيوانات براج أغلقت بسبب الرياح لكن مطار براج يعمل بدون مشكلات.

واجتاحت الرياح بولندا أيضا حيث أتلفت خط أنابيب في مرفأ الغاز الطبيعي المسال في ميناء اشوينواويشتشه. وقال متحدث باسم الشركة الحكومية المشغلة لخطوط أنابيب الغاز (جاز-سيستم) إن الرياح تسببت في حدوث تسرب بسيط ولكن لم تقع أضرار أكبر.