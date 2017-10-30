صراحة – واس : وقعت وزارة الصحة ممثلة في مركز تجربة المريض مذكرة تفاهم مع مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي التابع لجامعة نورة بالرياض.

وتضمنت مذكرة التفاهم، الاتفاق على سبل ومجالات التعاون وتبادل الخبرات، والتجارب بين الطرفين، إضافة إلى التعاون في مجال التدريب وتطوير القيادات، والعاملين في مجال تجربة وتطلعات المرضى، إلى جانب تبادل الخبرات التدريبية والبحثية بين الطرفين في مجال تجربة وتطلعات المرضى.

كما اشتملت الاتفاقية على التعاون في تحقيق الاعتراف الدولي في مجال تجربة المريض.

يذكر أن الصحة تعمل على تطوير العمل ورفع كفاءة الأداء لخدمة المرضى وتحرص على إشراك أفراد المجتمع في إيجاد الحلول المناسبة وإيصال وجهة نظرهم إلى أصحاب القرار في الوزارة وهو ما يعد خطوة مهمة في مسار تحسين تجربة المريض.

ومن أبرز المهام المناطة بمركز تجربة المريض هو التخطيط لتعزيز وتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم، بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم، إلى جانب إعداد وتطوير سياسات وإجراءات العمل المتعلقة بتجربة المريض وآليات التعامل مع شكواهم وملاحظاتهم بهدف تحقيق رضا المرضى وذويهم، إضافة إلى دراسة الشكاوى المتعلقة بالمرضى وذويهم المحالة إلى مركز تجربة المريض والملاحظات المرفوعة من إدارات تجربة المريض في المناطق، والعمل على حلها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات المعتمدة.