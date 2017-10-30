صراحة – الرياض : أتمت المؤسسة العامة للحبوب إجراءات ترسية الدفعة الرابعة من القمح المستورد لهذا العام 1438 /1439هـ (2017م) بكمية (484) ألف طن من القمح الصلب موزعه على المناشئ الأوروبية والأمريكية (الشمالية ، الجنوبية) والأسترالية.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح له ، أن التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على الاحتياطي الاستراتيجي من القمح ، وسيكون وصول الدفعة الرابعة لهذا العام بمشيئة الله خلال الفترة (ديسمبر2017م – يناير2018م) وبواقع 8 بواخر، موزعة على (5) بواخر لميناء جده الإسلامي بكمية (306) آلاف طن، وعدد (2) باخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بكمية 123 ألف طن، وباخرة واحدة لميناء جازان بكمية (55) ألف طن.

وأفاد معاليه أنه تم دعوة (25) شركة عالمية متخصصة في تجارة الحبوب تقدمت منها (17) شركة للمنافسة على الكمية المطروحة وهو ما أتاح للمؤسسة الحصول على أسعار تنافسية ،مشيراً إلى أنه جرى ترسية كامل الكمية على عدد خمس شركات عالمية .

وبين أن المؤسسة تعاقدت هذا العام على ثلاثة دفعات من القمح المستورد بكمية تقدر بنحو (2) مليون طن، وبترسية الدفعة الرابعة تكون المؤسسة قد تعاقدت هذا العام على كمية تقدر بنحو (2.51) مليون طن من القمح المستورد.

ويمكن للمهتمين استعراض أسعار الترسية لمناقصات المؤسسة من خلال موقعها الإلكتروني: http:/www.sago.gov.sa/Import/Wheat