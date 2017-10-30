صراحة-الرياض:أبرمت الهيئة السعودية للمهندسين مذكرة تفاهم مع معهد إدارة المشاريع، فرع المملكة العربية السعودية، لدعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بشكل فعال بين الطرفين، ولتوحيد الجهود المشتركة بينهما في سبيل تحقيق رؤية وسياسة الجهتين وتطلعاتهم المستقبلية، وذلك في مقر المعهد بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي أن المذكرة تمثل إطاراً عاماً للتعاون بين الهيئة والمعهد، يتم من خلالها تحديد الأهداف ومجالات التعاون المشتركة، وهي عبارة عن شراكة اجتماعية وعلمية، ومعرفية وفنية وثقافية واستشارية لكلا الطرفين.

وذلك من خلال الأهداف المشتركة ويأتي في مقدمتها رفع كفاءة ودرجة تأهيل العاملين في مجال إدارة المشاريع من أعضاء الهيئة، من خلال تشجيع دعم الدورات التدريبية التخصصية بتكاليف مخفضة ومعتمدة من قبل المعهد، ونشر المعرفة في مجال إدارة المشاريع، ووضع آلية لربط مديري المشاريع في الهيئة من خلال قنوات التطوير المهني على المستوى المحلي والعالمي، عن طريق المشاركة في الفعاليات المهنية في المملكة وخارجها، مضيفاً أن مجالات التعاون التي تضمنتها المذكرة هي عبارة عن التعاون في مجال عقد الدورات التدريبية، والبحوث والدراسات والإحصاءات والتقارير، والتعاون في تطوير واعتماد آلية للموافقة على المعايير، وعلى تحسين وتطوير الأنشطة المشتركة، وعلى رفع مستوى الوعي من خلال تنسيق الجهود في تنظيم ورش عمل مشتركة.

وأكد البقعاوي أن هذه المذكرة تأتي من أجل إيجاد بيئة متكاملة لتطوير مهنة إدارة المشاريع الاحترافية، ووضعها على الخارطة العالمية للفعاليات المتعلقة بالمهنة.

من جانب آخر ذكرت رئيسة مجلس معهد إدارة المشاريع المهندسة نبيلة التونسي أن المعهد يسعى إلى النهوض بالفكر الهندسي السعودي وإخراجه من الإطار المحلي إلى المستوى العالمي لكي يستفيد من خلال تلاقح الأفكار والالتقاء بالعقول العالمية من تعزيز رؤية المملكة 2030 والتوافق معها، وأيضاً توفير التدريب والدروس في مجال المشاريع، ولكي نبدأ من حيث انتهى الآخرين بدلا من محاولات التقليد والتبعية، واعطاء الفرصة للمهندسين السعوديين لاقتحام مضمار ميادين المشاريع الدولية وعرض إبداعاتهم والاستفادة من تجارب الآخرين ودراساتهم وفق إطار مؤسسي ممنهج وليس بأساليب عشوائية أو ارتجالية وتحت مظلة منظمة لها مكانتها العالمية المرموقة وتمتاز بالاحترام من جميع الهيئات الدولية التي تهتم بالمجال الهندسي ودراساته.