صراحة-الرياض:افتتحت الأحوال المدنية مكتباً نسائياً في محافظة رماح بمنطقة الرياض, وبدأت في استقبال المواطنات بمقرها الجديد الذي يحوي وحدات خدمة شاملة وصالة انتظار متكاملة التجهيزات، إضافةً إلى خدمة الاستقبال وتسليم البطاقات.

وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر، أن الأحوال المدنية في طريقها لافتتاح عدد من المكاتب خلال الفترة المقبلة حسب خطة الأحوال المدنية المعدة.

وأفاد أن المكتب يقدم جميع خدمات السجل المدنية كإصدار الهوية الوطنية وسجل الأسرة وتجديدهما، إضافةً إلى تسجيل واقعات الميلاد والزواج والطلاق والوفاة وإصدار سجل الأسرة للمرأة.