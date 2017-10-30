صراحة-الرياض:دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة اليوم، البرامج التقنية والتوجيهية والخدمية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وذلك بمقر الرئاسة .

واطلع سموه على العرض المرئي الذي احتوى على نبذة عن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وأهدافها وتفعيلها للأدوار الدعوية والعلمية للحرمين للشريفين ، والرسالة التي تنتهجها في عملها وهي خدمة الحرمين الشريفين وأبرز المحاور الخمسة التي تشتمل عليها خطة العمل في الحرمين الشريفين وأهم المنجزات والجهود التي قامت بها والخدمات المتكاملة التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين تحقيقاً لرؤية ٢٠٣٠ .

وألقى معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس كلمةً رحب فيها بسمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة, في هذه الزيارة المباركة لهذا الجهاز الذي يعنى بالحرمين الشريفين وكل ما يتعلق بهما .

وأكد الدكتور السديس أن هذه الزيارات دليل على اهتمام القيادة – رعاها الله – بالحرمين الشريفين، ولاشك أن لها الأثر البالغ في نفوس العاملين في الرئاسة .

وقال معاليه “إن من فضل الله على هذا البيت أن هيأ الله له من يعتني به على مر العصور والأزمنة، إذ تميزت هذه البلاد المباركة في أن تتابع حكامها في العناية بالحرمين منذ عهد المؤسس حتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – .

وأشار إلى أن اهتمام سمو أمير منطقة مكة المكرمة وسمو نائبه يأتي دافعاً للعاملين جميعاً في كل الأجهزة في المنطقة ولاسيما من هم في الحرمين الشريفين، وأعمال الرئاسة تقوم ضمن رؤية المملكة ٢٠٣٠، والسير على أهدافها، حيث استفادت الرئاسة من معطيات العصر وتقنياته، حيث يشهد الحرمان الشريفان مشروعات عملاقة في هذه الأيام مثل مشروع تأهيل بئر زمزم .

وأبان معاليه أن الرئاسة أعدت ٣٥ مبادرةً لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً أهمية الجانب الإعلامي في الرئاسة, حيث سخرت الجهود الإعلامية كافة لإبراز جهود الدولة في خدمة الحرمين .

بعد ذلك دشن الأمير عبدالله بن بندر عدداً من البرامج والأنشطة والخدمات التي تقدمها الرئاسة من ضمنها البرامج التقنية والبرامج الخدمية والتوجيهية وتدشين مبادرات رؤية ٢٠٣٠ والتحول المؤسسي 2020 لخدمة ضيوف الرحمن .

وكرم سمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة في ختام الحفل أئمة وخطباء المسجد الحرام وهم فضيلة الشيخ الدكتور صالح آل طالب, وفضيلة الشيخ الدكتور ماهر المعيقلي, وفضيلة الشيخ الدكتور خالد الغامدي, وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, وفضيلة الشيخ الدكتور بندر بليلة .

كما قدم معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هدية تذكارية بهذه المناسبة لسمو أمير منطقة مكة بالنيابة .