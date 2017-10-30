صراحة – نواف العايد : نفذت بلدية محافظة بقيق ممثلة في إدارة صحة البيئة حملات رقابية وتفتيشية استهدفت المنشآت الصحية والتجارية, أسفرت عن إغلاق عدد 6 منشآت وتوجيه 41 إنذاراً ورصد 48 مخالفة في المحافظة.

وأوضح رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس فارس ال عريج, أن المخالفات تمثلت في مخالفة التجهيزات وضبط لحوم مجهولة المصدر تقدر 45 كيلو ومواد غذائية منتهية الصلاحية تقدر بـ 32 كيلو, وتداول المواد الغذائية بطريقه غير صحيه وتشغيل عمالة ليس لديهم شهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وعدم تقيد العاملين بالزي الرسمي.

وأشار إلى أنه اتخذت الإجراءات النظامية بحق تلك المنشآت المخالفة, منوهاً بضرورة تصحيح هذه المنشآت للمخالفات وذلك لرفع وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطبيق الاشتراطات البلدية.

وأكد رئيس بلدية محافظة بقيق على استمرار الجولات الرقابية على جميع المنشآت لضمان سلامة المواد الغذائية والاستهلاكية وتحسين المظهر الخارجي والداخلي لتلك المنشآت بما يتوافق مع الخدمات المقدمة من البلدية في تحسين وتجميل الشوارع التجارية وتحسين البيئة العمرانية للمباني مطلب أساسي من الملاك والمستثمرين لتحقيق التكامل في الخدمات المقدمة للمستفيدين.

من جانب آخر نفذت بلدية محافظة الخفجي عدد من الجولات الرقابية التي استهدفت المحلات التجارية, أسفرت عن إغلاق محلين تجاريين وإتلاف 20 كيلو من اللحوم والمواد الغذائية الغير صالحة للاستخدام الآدمي إضافة إلى توجيه عدد من المخالفات المتعلقة للاشتراطات البلدية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني, أن بلدية محافظة الخفجي قامت بعمل جولة رقابية صحية على المحلات التجارية بمركز السفانية, منوهاً لأصحاب المحلات المخالفة بمراجعة البلدية وذلك لتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات مع إلزام جميع المنشآت المخالفة بمعالجة وتصحيح وضعهم حسب الأنظمة والقوانين في مدة زمنية محددة.

وشدد الحميداني, على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفات، مشدداً أنه في حالة عدم الالتزام للاشتراطات البلدية سيتم تطبيق الأنظمة والإجراءات المترتبة عليهم، مشيراً إلى استمرار الحملات الرقابية على المحلات التجارية وذلك للمحافظة على نظامية المحلات واتباع الإجراءات الرسمية.

ودعا المهندس الحميداني المواطنين والمقيمين إلى رفع البلاغات عبر مركز البلاغات 940 الذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات.