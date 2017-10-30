صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 11.19 نقطة ليقفل عند مستوى 6945.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.6 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 180 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 94 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 88 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الدرع العربي, وأنابيب, وملاذ للتأمين, وجزيرة تكافل, والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات أسمنت تبوك, وتبوك الزراعية, وأسمنت ينبع, وأسمنت الجوف، والخضري, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.72% و 3.15% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان, وكيان السعودية, وسابك, وأنابيب هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية، الراجحي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 93.98 نقطة ليقفل عند مستوى 3096.30 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 500 ألف ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 22 ألف سهم تقاسمتها 118 صفقة.