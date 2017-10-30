صراحة – خالد الحسين : دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالإنابة اليوم خلال زيارته للرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف عددا من البرامج التقنية بالرئاسة.

وتمثلت هذه البرامج في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي لبرنامج (كيف نكون قدوة؟) وهو موقع إلكتروني وتطبيق ذكي يهدف لاستثمار كل المقومات والإمكانيات التي تطلقها الرئاسة وجمعها في موقع واحد بشكل منظم ضمن رؤية المملكة (2030) التي أعلنتها الرئاسة وكذلك المتصفح الجغرافي وهو خريطة تفاعلية تتيح للمتصفحين التعرف على كافة مواقع الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام, بالإضافة لنظام الرخص, الذي يهدف إلى تسهيل وتقديم رخص العمل إلكترونياً لجميع المستفيدين من مؤسسات وشركات علاوة على نظام البلاغات وهو نظام إلكتروني يستقبل البلاغات على مدار الساعة داخل المسجد الحرام ويقوم بتحويلها للإدارات المعنية

كما تضمنت البرامج التي دشنها سموه نظام البريد الإلكتروني الموحد الذي يستقبل البلاغات لقاصدي المسجد الحرام كذا تطبيق دروس المسجد الحرام الذي يتيح إمكانية البحث عن الدروس والدورات العلمية المقامة بالمسجد الحرام ومشاركتها مع الآخرين إلى جانب قسم الجودة لدراسة تقنية النانو بمجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالتعاون مع الباحثين والباحثات في هذا المجال, وقد تم إجازة أطروحتين علميتين في تقنية النانو وجاري الاستفادة من مخرجات هذه الرسائل بالإضافة إلى نظام طور وهو نظام يستقبل الأفكار والمقترحات من منسوبي الرئاسة لمناقشة هذه الاقتراحات ورفعها للجان العليا.