صراحة – محمد المحسن : كرّمت الكلية التقنية بمحافظة جدة اليوم ستون متفوقا من متدربيها الحاصلون على معدلات مرتفعة في مرحلتي الدبلوم والبكالوريوس في جميع التخصصات .

وبيّن عميد الكلية المهندس عبد الرحمن بن سعيد السريعي بأن التكريم اشتمل على الحاصلين على جائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي وكذلك المتفوقين الحاصلين على معدل 4.75 فما فوق في جميع التخصصات التي تدرب عليها الكلية وهي تخصصات : الإنتاج والتبريد والتكييف وتقنية المحركات والمركبات والإدارة المكتبية والمحاسبة والتسويق والقوى الكهربائية والتقنية المدنية والمعمارية والفندقة والسفر والسياحة.

وتابع السريعي قوله بأن هذا التكريم يهدف الى وفع مستويات التحفيز والتحصيل العمي لأبنائنا المتدربين مما يعزز لديهم القدرة على بذل المزيد من اكتساب المهارات والتحصيل العالي ليكونوا قادرين مستقبلا على الأداء الوظيفي المتميز في مختلف قطاعات الاعمال مشيرا الى أن الكلية ستواصل برامجها التحفيزية من خلال منظومة متكاملة من البرامج التطويرية لدعم مهارات المتدربين العملية والعلمية ومن خلال برامج ارشادية هادفة ودورات تدريبية مكثفة تدعم كفاءة التحصيل وفق احدث أساليب التدريب والتقنيات الحديثة .