صراحة – محمد المحسن : باشر مدير عام الادارة العامة للمجاهدين اللواء منصور بن عبدالله الشدي مهام عمله بعد صدور قرار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية بتعيينه مديرا عاماً للادارة العامة للمجاهدين ، وقد كان في استقباله بمقر الادارة العامة للمجاهدين بالرياض مدراء الإدارات ، الذين هنأوه بمناسبة تعيينه داعين الله له التوفيق والسداد وأن يكون خير خلف لخير سلف.

من جانبه رفع اللواء منصور الشدي شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية (حفظهم الله) بمناسبة تعيينه مديراً عاماًلإدارة المجاهدين معتبراً هذه الثقة دافعاً الى بذل كل ما من شأنه رفع مستوى العمل الأمني لوطننا الغالي داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والأمان على هذه البلاد المباركة في ظل قيادتها الحكيمة .