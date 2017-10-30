صراحة – فيصل القحطاني : التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم ، رئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي السيدة ميشيل آليو ماري والوفد المرافق لها.

ورحّب الدكتور الغفيص، في بداية اللقاء برئيسة بعثة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي والوفد المرافق.

واطلع الوفد أثناء اللقاء، على البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة الهادفة إلى تطوير وتنظيم سوق العمل في المملكة، حيث أجاب الوزير ومسؤولي الوزارة على استفسارات الوفد.

حضر اللقاء، نائب الوزير أحمد بن صالح الحميدان، ووكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين، ووكيل الوزارة للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، ووكيل الوزارة لخدمات العملاء عدنان النعيم.