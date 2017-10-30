صراحة – محمد المحسن : دعت هيئة النقل العام عموم المهتمين بأنشطة تأجير السيارات إلى إبداء مرئياتهم حيال لائحتها التنظيمية الجديدة لنشاط تأجير السيارات، ومكاتب وسطاء التأجير، وإبداء مرئياتهم حيال لائحتها التنظيمية الجديدة المتعلقة بنشاط الشحن ونقل البضائع.

وأكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن الهيئة تهدف من خلال هذا المبادرة إلى استقطاب الرؤى الثمينة للمعنيين بنشاط تأجير السيارات، والشحن ونقل البضائع، وتحرص من خلال دورها التنظيمي لقطاع النقل البري على ضبطه باللوائح الملزمة للجميع والكفيلة بتأسيس صناعة وطنية ترتقي بمفهوم هذه الأنشطة الحيوية، ووصولها إلى تحقيق المأمول منها في جانب التوطين، ورفد الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030.

من جانبه، بين نائب رئيس هيئة النقل لقطاع النقل البري فواز السهلي أن اللوائح الجديدة تؤكد أهمية جانب التوطين، وتعمل على ضبط العشوائية التي عانت منها هذه الأنشطة في أعوام سابقة، مبيناً أن اللوائح الجديدة ترمي إلى تحديد الفئات في مختلف مناطق المملكة، والضوابط المطلوبة لترخيص النشاط بشكل عام، بما يترجم مكانة المملكة إقليميا ودوليا.

من جهته، أفاد المتحدث الرسمي للهيئة أن الهيئة بادرت إلى توجيه الدعوة للعموم من خلال حساب الهيئة الرسمي على تويتر، متيحة روابط إلكترونية للراغبين في الاطلاع على اللوائح تسهم في تسهيل الوصول إلى هذه اللوائح من خلال الهواتف الذكية، والأجهزة اللوحية، والحواسيب، نظرا لاتصال هذه الراوبط بموقع الهيئة الرسمي.

وأبان أن آخر موعد لتلفي المرئيات والمقترحات هو 30 نوفمبر 2017م، داعيًا العموم إلى إرسال مرئياتهم وإبداء مقترحاتهم من خلال الإيميل المخصص للتواصل في هذا الجانب: care@pta.gov.sa.