صراحة – فيصل القحطاني : تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بتقديم 60 مليون دولار أمريكي لمجموعة دول الساحل الأفريقية الخمس لدعمهم في مواجهة تنظيم داعش والشبكات الإرهابية الأخرى.

وقال وزير الخارجية الأمريكية ريكس تيلرسون في بيان له إن هذا الدعم المالي سيعزز شركاء الولايات المتحدة الإقليميين? مشيرًا إلى أن هزيمة الإرهاب تعتمد على التأكد من أن المنظمات الإرهابية لا يمكن أن يكون لها ملاذ آمن في أي قارة.