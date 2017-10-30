صراحة – محمد المحسن : شارك معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى، اليوم، في حفل افتتاح المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في دورته التاسعة والثلاثين في العاصمة الفرنسية باريس، بمشاركة كامل عضوية المنظمة البالغ عددها 195 دولة، وحضور وزراء التعليم من مختلف دول العالم وممثليّ المنظمات الدولية .

وزار الدكتور العيسى بعد حفل افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة أسبوعين، جناح مركز اليونيسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الذي ترأس المملكة مجلس إدارته، واطلع على المشاريع التي تسهم في تطوير التعليم في العالم العربي.

ومن المنتظر أن يلقي الدكتور العيسى كلمة المملكة يوم الخميس المقبل ويشارك في جلسة نقاش تتصل بقضايا التربية.

وقال سفير المملكة لدى اليونيسكو إبراهيم البلوي “إن توجه المملكة الحالي يركز على الانتقال من المشاركات الثقافية في أنشطة المنظمة إلى الحضور الفعال في عضوية اللجان الأساسية لدى المنظمة والدخول للمجلس التنفيذي للعام 2019، والإسهام بشكل فعال وإيجابي داخل أروقة المنظمة”.

وتعد المملكة من أكبر الدول الداعمة لليونسكو وهناك تعاون وثيق بين ما تقدمه اليونسكو من برامج وندوات، مع وزارة التعليم، في حين تشكل المندوبية الدائمة باليونسكو التابعة لوزارة التعليم محوراً أساسياً في تمكين التعاون والشراكة الإستراتيجية مع اليونسكو.

وتتجه وزارة التعليم لوضع استراتيجية جديدة للاستفادة من جميع المنظمات الدولية التي تشارك فيها الوزارة، والتحول من مجرد الدعم إلى المشاركة في اللجان والاستفادة من البرامج ورفع مكانة المملكة تحقيقا لرؤية 2030.

يذكر أن وزارة التعليم مثلها في حضور حفل الإفتتاح إلى جانب معاليه، كل من معالي مدير جامعة الطائف المدير العام للمركز الإقليمي للتميز والجودة في التعليم ( تحت إشراف اليونسكو) الدكتور حسام زمان، ومندوب المملكة الدائم في اليونسكو الدكتور إبراهيم البلوي، والمستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي الدكتور سالم المالك ومدير العلاقات العامة بمكتب الوزير بجده خالد غندور .