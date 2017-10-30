إصابة ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق خان يونس 30/10/2017 8:29 م | الدولية | 0 تعليقات صراحة – خالد الحسين : أصيب ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف اليوم نفقًا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة. وقالت مصادر طبية فلسطينية إن المصابين نقلوا إلى المستشفى حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا سلاح الجو المصري يحبط محاولة لاختراق الحدود من ليبيا صراحة – وكالات : أفادت وزارة الدفاع المصرية في بيان بأن سلاح الجو أحبط محاولة لتسلل 6 سيارات ذات دفع رباعي محملة... سلاح الجو المصري يحبط محاولة لاختراق الحدود من ليبيا المزيد أمريكا تلقى القبض على منفذ هجوم المجمع الدبلوماسي في بنغازي صراحة – وكالات : أكد مسؤولون أمريكيون أن قوات كوماندوز أمريكية تمكنت من إلقاء القبض على مسلح كان له دور فعال في... أمريكا تلقى القبض على منفذ هجوم المجمع الدبلوماسي في بنغازي المزيد روسيا تؤكد مجددا موقفها الداعم لوحدة العراق صراحة – وكالات : أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه بممثل المرجع... روسيا تؤكد مجددا موقفها الداعم لوحدة العراق المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني