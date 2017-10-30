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إصابة ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي شرق خان يونس

30/10/2017 8:29 م | الدولية | 0 تعليقات

صراحة – خالد الحسين : أصيب ثمانية فلسطينيين في قصف إسرائيلي استهدف اليوم نفقًا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية إن المصابين نقلوا إلى المستشفى حيث وصفت إصابة أحدهم بالخطيرة.

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