صراحة – وكالات : أكد مسؤولون أمريكيون أن قوات كوماندوز أمريكية تمكنت من إلقاء القبض على مسلح كان له دور فعال في... أمريكا تلقى القبض على منفذ هجوم المجمع الدبلوماسي في بنغازي