صراحة – نواف العايد : دشن معالي مدير جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش اليوم برنامج الجودة الاكاديمية ( قصد ) بحضور عمداء وعميدات الكليات و الوكلاء وأعضاء الهيئة التعليمية من عمادة السنة التحضيرية وذلك بالبهو الرئيسي لعمادة السنة التحضيرية والدراسات المساندة في التابع للجامعة .

وأكد مدير الجامعة بهذه المناسبة أن الجودة أهم تحديات مؤسسات التعليم العالي وأنها ليست مطلب بحد ذاته بل هي ثقافة وممارسة ، والطريقة التي شاهدناها في البرنامج تطمئن المسؤول عن ان الجودة وممارستها أصبحت مغروسة في كل مفاصل العملية التعليميّة بدأً من المخرجات وضمان توافقها مع المتطلبات في السنة التحضيرية والتي نطمح ان تكون مخرجاتها متوافقة مع ما يطمح له أعضاء هيئة التدريس وعمداء الكليات في برامج البكالوريوس ولكي تضمن هذا المخرج يجب ان تعد العمليات اثناء السنة التحضيرية بطريقة واضحة وتقلل من الاجتهادات والفوارق بين الطلاب وتضمن الحد الأدنى من المجالات بحيث أن الطالب عندما يتخرج يكون لديه الحد الأدنى من المعرفة المطلوبة والمهارات والسلوك المطلوب مشيدا بهذا الإنجاز الذي سينعكس بشكل إيجابي على مخرجات السنة التحضيرية وبالتالي على الجامعة بشكل عام بما يجعل مخرجاتها منافسة على مستوى الجامعات في المملكة والعالم خاصة وأن هذا البرنامج يعد الأول على مستوى الجامعات السعودية .

من جانبه بين وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور غازي بن عبد الرحمن العتيبي أن برنامج ( قصد ) برنامج طموح يهدف لتطوير الأداء الاكاديمي وتحسين جودة التعليم داخل البرامج الاكاديمية وطورته إدارة التطوير والمبادرات الاكاديمية بوكالة الشؤون الاكاديمية و كلمة ( قصد ) هي اختصار لـ نظام ضبط الجودة الأكاديمية الداخلية وحُكّم من قبل خبراء عالميين بعد الاطلاع على خبرات الجامعات العالميّة المتميزة في هذا المجال ، وبدأ تطبيقه في عمادة السنة التحضيرية من سنتين ، ولحظنا نتائجه في تحسين جودة الطلاب الذين انهوا السنة التحضيرية وانتقلوا الى الكليات ، وللبرنامج خمسة محاور تركز فيها على تحديد المخرج التعليمي بشكل واضح وتفصيلي وتحديد التعليم والتعلم وتحويله إلى تفاعلي ومحور التقييم والاختبارات ومحور دعم الطلاب على جميع المستويات النفسية والاجتماعية والمشاركة في الأنشطة ودعمه تعليمياً ومصادر التعلم والمحور الخامس تطوير أعضاء هيئة التدريس واطلعت الجامعة تجارب الجامعات العالمية وكيف تتم عملية ضبط الجودة الداخلية واستفدنا من خبراتهم وأهم ما يميزه أن القائم عليه متخصصون في الجامعة .

وأوضح عميد عمادة السنة التحضيرية الدكتور عبد العزيز الفهيد أن هذا البرنامج يعتمد بالأساس على ضبط العملية التعليمية من اول ما يلتحق الطالب بالجامعة الى ان يتخرج من السنة التحضيرية ابتداء من المقررات ونواتج التعلم وربطها مع الأهداف الكليات وربط مهارات الطالب مع الكليات وهذا النظام يضبط كل عملية تعليمية في الفصل الدراسي وفي إلقاء الدروس والمحاضرات وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس حتى يحققوا الأهداف المنشودة ويوفر خدمة دعم تعلم الطلاب.