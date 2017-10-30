صراحة – محمد المحسن : تعهد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي بأن تزرع الوزارة أضعاف أعداد الأشجار التي دمرها أحد المقاولين في شعيب محرج في حوطة بني تميم، بمشاركة رابطة حوطة بني تميم الخضراء، إضافة إلى إيقاع العقوبة المناسبة في حق المخالف وفق نظام المراعي والغابات ولائحته التنفيذية.

وقال الفضلي خلال تكريم الأستاذ محمد المحمود الذي وثق اعتداء أحد المقاولين على الشعيب وتدميره 47 شجرة محلية، إن أفراد المجتمع شركاء في حماية البيئة وإنمائها، والرقابة على التعديات.

وخلال لقائه بالمحمود، كشف الوزير الفضلي عن استعداد الوزارة لإقامة محمية نباتية طبيعية في حوطة بني تميم، سيخصص لها من أراضي الوزارة في المنطقة، للحفاظ على الأصول النباتية في المنطقة وإكثار البذور فيها، وفتحها لمساهمة أهالي المنطقة في إنمائها.