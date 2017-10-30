صراحة – نواف العايد : رعى المدير العام للتعليم بجدة عبدالله بن أحمد الثقفي مساء أمس حفل تدشين مركز خدمة المستفيد “القسم النسائي” بحضور مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد القحطاني ومساعدي مدير التعليم ومديري الإدارات وذلك بمسرح الإدارة العامة بحي السلامة بالإضافة لمديرات الإدارات الذين احتضنهن القسم النسائي من المسرح .

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الخطابية والأناشيد الطلابية بالإضافة لعرض مرئي عن مهام مركز خدمة المستفيد .

وأكد الثقفي في كلمته خلال الحفل أن رؤية إدارة تعليم جدة لخدمة المستفيد قد تحققت بعدما تم توفير كل مايلق بخدمة المواطن والمقيم من المستفيدين والمستفيدات من زيارته الأولى لتوفير الوقت والجهد مشيرا أن مركز خدمة المستفيد في القسم النسائي أنجز خلال أربعة أسابيع خدمة ١٢ ألف مستفيدة وهذا إلانجاز الراقي والجميل جاء بعد شراكة مجتمعية مميزة ولذلك وجب شكر شركاء النجاح حتى خرج المركز بهذه الصورة المشرفة مثمنا كذلك جهود مديرة مركز خدمة المستفيد للقسم النسائي وفريق العمل معها وكل الجهات الداعمه قبل وخلال وبعد إنجاز المركز .

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية التفاني وتوفير الراحة للمستفيد والمستفيدة وصولا لجودة الخدمة المقدمة للمراجع والمراجعة منوها بأن التوجه مستقبلا هو توفير مراكز خدمة للمستفيدين بهذا الشكل الجيد في المكاتب والمدارس بإذن الله .

وفِي ختام الحفل كرم الثقفي شركاء النجاح كما شمل التكريم قيادات تعليم جدة نظير تميزهم في إدارة العمل مما أسهم في تميز الإدارة وتقدمها لتصبح إدارة مؤثرة إلى جانب دورهم الفاعل في البداية الموفقة والناجحة لانطلاقة العام الدراسي.

وكان مدير تعليم جدة قد دشن مساء الْيَوْمَ “الأحد” مقر مركز خدمة المستفيد ” القسم النسائي ” وذلك في مبنى الأقسام النسائية بشاعر السبعين بحضور القيادات التعليمية حيث قام بجولة داخل الوحدات والأقسام الموجودة بالمركز المشتمل على قسم الاستقبال ويضم مسارات تسجيل البيانات، والخدمات المساندة المتمثلة في ركن الطفل وركن القراءة، وركن النسخ والطباعة وقسم الدعم والمساندة ويشمل وحدات التواصل، وقسم قياس وتمكين رضا المستفيد، والشؤون الإدارية، والجودة والتنمية المهنية، وقسم العلاقات والشراكات والتصميم .