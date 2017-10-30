صراحة – محمد المحسن : أكد صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، على ضرورة تنفيذ المشروعات التنموية في المنطقة وفق الخطط الزمنية المعدة لها، ورفع كفاءة الإنجاز في عملية تنفيذها لتحقيق تطلعات المواطنين، وتلبية احتياجاتهم، وتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

جاء ذلك خلال افتتاح سموه مساء اليوم حديقة وممشى حي المروج بأبها، بحضور أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي ، وعدد من المسئولين بالمنطقة.

وأشار سمو الأمير منصور بن مقرن إلى أن منطقة عسير ولله الحمد تجمع بيئات جغرافية مختلفة تدعو إلى الاستفادة من هذا التنوع التضاريسي من خلال زيادة المشروعات السياحة والتنموية التي من شأنها تطوير ودعم وتشجيع السياحة المستدامة طوال العام بالمنطقة.

وأكد سموه على تحويل أكبر ما يمكن من المساحات الغير مستخدمة في المنطقة إلى حدائق ومتنزهات تتناسب مع ظروف الموقع الطبيعية والتضاريسية والحضرية، وتلبي الاحتياجات الترفيهية والسياحية لأهالي وزوار المنطقة .

وفور وصول سموه قص الشريط إيذانا بافتتاح الحديقة، ثم استمع لشرح عن مشروع وتطوير وتجميل وادي المروج بأبها، كما تجول سموه في مرافق الحديقة واطلع على الخدمات المقدمة لمرتاديها.

من جانبه أوضح أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي أن حديقة المروج تقع على مساحة 94.924م2 ، لخدمة الحي وزوار المنطقة وتشتمل على ممشى بطول 3000 متر ، وعدد من الساحات المطلة على وادي المروج، والعديد من المسطحات الخضراء، إلى جانب ملعب لكرة السلة وملعبين لكرة الطائرة وملعب لكرة القدم، إضافة إلى منطقة ألعاب للأطفال ومواقف السيارات، وجسر للمشاة يربط بين ضفاف وادي المروج.