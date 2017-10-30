صراحة – محمد المحسن : نفذت بلدية محافظة بارق ممثلة بقسم صحة البيئة جولات رقابية اليوم على المراكز التجارية والمستودعات الغذائية وذلك للتأكد من صلاحية المواد الغذائية المعروضة للبيع .

وأوضح رئيس بلدية بارق أحمد بن عوض البارقي أن مراقبي قسم صحة البيئة قاموا بجولات رقابية على عدد من المراكز التجارية والمستودعات الغذائية بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها وأفاد البارقي أنه تم أغلاق أحد المستودعات المخالفة للاشتراطات الصحية و مصادرة بعض المواد الغذائية المنتهية الصلاحية, مؤكدا أن البلدية مستمرة في حملاتها الرقابية على جميع الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، داعيا الجميع إلى التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة وذلك عبر مواقع التواصل الخاص بحساب البلدية أو الاتصال على الرقم 940 والذي يعمل على مدار الساعة .