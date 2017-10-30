صراحة – وكالات : أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال لقائه بممثل المرجع الديني الأعلى في العراق علي السيستاني، دعم روسيا لوحدة الأراضي العراقية وسلامتها.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن الجانبين بحثا الوضع في العراق في ضوء الجهود المبذولة للقضاء النهائي على بؤر الإرهاب الدولي واستقرار الوضع في البلاد، إلى جانب الأحداث الأخيرة حول إقليم كردستان العراق.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أكد على سياسة موسكو الثابتة لدعم سيادة ووحدة أراضي الدولة العراقية، مشددا على أهمية التوصل إلى توافق عراقي داخلي ثابت من خلال حوار شامل لما فيه مصلحة كافة القوى السياسية والمجموعات العرقية والدينية في البلاد”.