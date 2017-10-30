صراحة – مدحت الاحمد : تواجد السفير محمد أحمد الطيب رئيس نادي الوحدة المكلف في تمرين الفريق اليوم استعدادا لمواجهة القيصومة عصر الأربعاء ضمن الجولة الثامنة من دوري اﻷمير فيصل لﻹندية الدرجة اﻷولى.

وطالب السفير الجهاز الفني واﻹداري واللاعبين ببذل قصارى جهدهم لتحقيق نتائج إيجابية تسعد جمهور الفريق وتعود به إلى مكانه الطبيعي ضمن أندية الممتاز ، واعدا الجميع بتذليل كافة العقبات التي تواجههم خلال الفترة المقبلة.

وكان السفير محمد الطيب قد كلف برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي من قبل الهيئة العامة للرياضة وأعلن خلال المؤتمر الذي عقد أمس بالرياض.