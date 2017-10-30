صراحة – حائل : وجّه مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف الثويني, بتعليق الدراسة غدا، الثلاثاء، في جميع مدارس التعليم العام التابعة لمحافظة بقعاء، وذلك حرصًا على سلامة الطلبة والمعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية بالمدارس بسبب تقارير هيئة الارصاد والنظام الآلي للإنذار المبكر وتدني مدى الرؤية الافقية الحالة الجوية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة ومحافظاتها وحسب التقارير الصادرة من جهة الاختصاص والتحذيرات الواردة من ادارة الدفاع المدني بمنطقة حائل.

ووجه مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني, قادة المدارس بتطبيق آلية تعويض الحصص خلال الأيام القادمة.