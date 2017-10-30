إعلان الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين 30/10/2017 11:25 م | الرياضية | 0 تعليقات صراحة – الرياض : أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين. وأشار الاتحاد، عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، إلى أن الشعار الجديد سيبدأ العمل به ابتداءً من الجولة المقبلة للدورى. 0 تويتر فيسبوك جوجل+ واتساب إقرأ أيضا أخضر قدم الصالات يصل ماليزيا صراحة – الرياض : وصلت إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء اليوم بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات برئاسة... أخضر قدم الصالات يصل ماليزيا المزيد الاتحاد السعودى يكشف التميمة الخاصة بالاتحاد والمنتخب الوطني الأول صراحة – الرياض : كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عن التميمة الخاصة بالاتحاد والمنتخب الوطني الأول والمنتخبات... الاتحاد السعودى يكشف التميمة الخاصة بالاتحاد والمنتخب الوطني الأول المزيد تأجيل مباراة الباطن والنصر إلى 4 ديسمبر المقبل صراحة – الرياض : أجلت لجنة المسابقات مباراة الباطن والنصر ضمن الدوري السعودي للمحترفين إلى الاثنين 4 ديسمبر.... تأجيل مباراة الباطن والنصر إلى 4 ديسمبر المقبل المزيد أرسل إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *التعليق الاسم * البريد الإلكتروني * الموقع الإلكتروني