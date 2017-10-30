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إعلان الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين

30/10/2017 11:25 م | الرياضية | 0 تعليقات

صراحة – الرياض : أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الاتحاد، عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، إلى أن الشعار الجديد سيبدأ العمل به ابتداءً من الجولة المقبلة للدورى.

 

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