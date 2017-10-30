صراحة – الرياض : أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن الشعار الجديد للدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الاتحاد، عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، إلى أن الشعار الجديد سيبدأ العمل به ابتداءً من الجولة المقبلة للدورى.