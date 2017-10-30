صراحة – وكالات : أكد مسؤولون أمريكيون أن قوات كوماندوز أمريكية تمكنت من إلقاء القبض على مسلح كان له دور فعال في الهجوم على مجمع دبلوماسي أمريكي في بنغازي الليبية وأسفر عن مقتل السفير الأمريكي هناك.

ووفقا لصحيفة “واشنطن بوست”، فإن المسؤولين قالوا إن القوات الخاصة الأمريكية أمسكت بالرجل الذي لم يعلن عن هويته، في ليبيا مؤكدين أنه سينقل إلى الولايات المتحدة.

وأشار المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هويتهم لعدم وجود إذن لهم بالتصريح، إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعطى الموافقة على تنفيذ العملية، مضيفين أنها جرت بالتنسيق مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.

جدير بالذكر أن مسلحين كانوا قد هاجموا في 11 سبتمبر عام 2012، المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي وقد أسفر الجهوم عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.