صراحة – الرياض : وصلت إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور مساء اليوم بعثة المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف العام على المنتخب محمد الزهراني، لبدء المرحلة الرابعة من برنامج الأخضر الإعدادي لتصفيات غرب آسيا المؤهلة لكأس آسيا لكرة قدم الصالات 2018 بالصين.

وكان في استقبال البعثة، مسؤول المراسم في سفارة المملكة العربية السعودية بماليزيا عمر العصيمي.

وفضّل الجهاز الفني للأخضر إراحة اللاعبين عن تمرين اليوم، على أن تنطلق التدريبات غدا على فترتين.

وتضم البعثة 15 لاعبًا وهم: عبدالله الشمري، أسعد السعد، عبدالعزيز العلوني، فهد الشيخ، معاذ العسيري، إيهاب السعد، عبدالإله العتيبي، فهد الرديني، فارس آل مالح، منصور الزهراني، فيصل السلطان، نواف العروان، تركي سفياني، سلطان العويدان، جوهر جماح.