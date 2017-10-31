صراحة – خالد الحسين : ينطلق يوم غد الأربعاء المؤتمر الدولي لمستجدات السكري والغدد الصماء، الذي تنظمه الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء بالمنطقة الشرقية ، بالتعاون مع الشؤون الصحية بالشرقية والجمعية الأمريكية للغدد الصماء والجمعية العلمية السعودية للسكري، ويستمر ثلاثة أيام وذلك بفندق المرديان الخبر .

ويأتي المؤتمر للتحذير من ارتفاعات مستوى مرض السكر ومعدلات السمنة بالمملكة بعد وصولها إلى مستويات مقلقه تؤثر على صحة المجتمع السعودي من جميع الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وإطلاع الكوادر الطبية السعودية بشكل دوري على آخر المستجدات العالمية فيما يتعلق بالسكري والأمراض الأخرى المرتبطة بمشاكل الغدد الصماء.

وثمن رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للسكر والغدد الصماء عبدالعزيز التركي ، دعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية للمؤتمر وقال: ” إن دعم سمو أمير المنطقة الشرقية ورعايته في موقع المسؤولية لتقديم شيء مختلف وجديد لتوعية المواطن والمقيم، والمحافظة على تميّز الجمعية في مساندتها ومعاضدتها وزارة الصحة في الجانب التوعوي بما يخص الأمراض السارية، طامحين أن يحقق المؤتمر الأهداف الرئيسية التي وضعناها في تقليل نسبة الإصابة قبل تفشي هذا المرض .

وبين أمين عام جمعية السكر والغدد الصماء الدكتور كامل سلامة، أن هناك العديد من المشاركين في المؤتمر منهم نخبة من المتحدثين العالميين، بالإضافة إلى متحدثين وهيئات علمية للاتحاد الدولي من شمال أفريقيا والسعودية في تخصصات السكري والسمنة، منهم الدكتور بول لادنسون (أمريكا)، والدكتور جاك لويس ليهي (أمريكا)، والدكتور ستيفن روزنثال (أمريكا)، والدكتور مارجريت ويرمان (أمريكا)، والدكتور جانيت شليشت (أمريكا)، والدكتور أسما ديب (بريطانيا)، ونخبة من أبرز الأطباء السعوديين ، كما تشارك وزارة الصحة والعديد من المستشفيات الكبيره في المملكة وجمعيات السكر في دول الخليج في هذا المؤتمر.

وأشار الدكتور سلامة إلى أن المؤتمر سيتضمن معرضاً لمشاريع وطنية شاملة وخطة عمل للحد من انتشار السمنة والسكري في المملكة ودول الاتحاد الدولي للسكري.