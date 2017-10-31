صراحة – نواف العايد : حذرت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، من استخدام أي أجهزة يدعي مروجوها أنها قادرة على تقليل قيمة الفواتير، مبينة أن الهيئة تلقت عدداً من الشكاوى من مستهلكين تعرضوا لتلك الاحتيالات كما لاحظت عددا من الدعايات المروجة لتلك الأجهزة والتي تبين عدم صحة ما تدعيه، وأن كل ما يفعله المروجون هو العبث بعداد الكهرباء الذي ينتج عنه غرامات على المستهلك بموجب نظام التعدي على مرافق مقدمي الخدمة.

وبينت الهيئة أن هناك عدة طرق للحد من ارتفاع مبلغ الفاتورة بأساليب فاعلة ومؤثرة، ومنها الالتزام بتنفيذ العزل الحراري للمباني ( للأسقف والجدران والنوافذ)،كما أن من الطرق الاستخدام الرشيد للطاقة الكهربائية، وأيضاً استخدام الأجهزة ذات الكفاءة العالية.

وطالبت الهيئة المستهلكين بضرورة التأكد من بطاقةكفاءة الطاقة للأجهزة، والتي تحمل عدد من الإشارات التي توضح قدرتها الأدائيةكفاءتها، مثل المكيفات وغيرها. معتبرة أن بطاقةكفاءةالطاقة للأجهزة الكهربائية التي حددها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، تحقق نتائج ملموسة.

وبينت أن البطاقة تهدف إلى توعية المستهلك ومنحه طرقا معتمدة للمقارنة بين الأجهزة الكهربائية حسب كفاءتها في استهلاك الطاقة الكهربائية قبل شرائها وذلك لمساعدته في اختيار الجهاز ذو الأداء الأفضل والأقل استهلاكاً للطاقة الكهربائية، ويعبر عن كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية بعدد النجوم، بحيث كلما زاد عدد النجوم الموضحة على البطاقة زادت كفاءة الجهاز وقل استهلاكه للطاقة الكهربائية.

وأشارت الهيئة إلى أن الجهة المختصة حددت أبرز الأجهزة التي تشملها هذه البطاقات، وهي المكيفات، والثلاجات والمجمدات، والغسالات، حيث تعتبر تلك الأجهزة الأكثر استهلاكا للطاقة في المنازل.

وقالت الهيئة،إنالترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية، يؤدي إلى تخفيض الحمل الذروي للكهرباء ويقلل عدد الانقطاع بسبب زيادة الأحمال في فصل الصيف عن المستهلكين.