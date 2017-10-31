صراحة – وكالات : قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء مناطق إضافية لخفض التصعيد في سوريا.

وذكر تيلرسون أمس أن، “الولايات المتحدة تبذل جهودا دبلوماسية لإنشاء مناطق لخفض التصعيد في سوريا”.

وأضاف “لقد نجحنا مع روسيا في إنشاء منطقة واحدة من مناطق خفض التصعيد جنوب غرب سوريا، ونحن نعمل على إنشاء مناطق إضافية لخفض التصعيد”.

ووفقا لوزير الخارجية، فإن الولايات المتحدة “حققت نجاحا في تقليص الوجود الإيراني في سوريا”.

هذا وأثمرت الجولة السادسة من مفاوضات أستانا حول الأزمة السورية عن إنشاء منطقة رابعة لخفض التصعيد في محافظة إدلب، كجزء من خطة تقودها موسكو لحلحلة النزاع المستمر منذ ست سنوات، وتضاف إلى ثلاث مناطق، شمال مدينة حمص، وفي ضواحي دمشق بمنطقة الغوطة الشرقية، وعلى الحدود السورية مع الأردن بمحافظة درعا.