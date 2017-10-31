صراحة – فيصل القحطانى : دعا البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المستفيدين إلى مراجعة “قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية” و “قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات وورش العمل والاجتماعات والدورات التدريبية” موضحاً أن المعارض التعريفية تعد أحد من أهم الأدوات التسويقية للتعريف بالمنتجات والخدمات، وتعد المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل من أفضل الأدوات للتواصل ونقل المعرفة والابتكار وإيجاد الحلول للقضايا.

وقال المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات المهندس طارق عبد الرحمن العيسى إنه انطلاقاً من الحاجة إلى توفر أسس وقواعد عامة وثابتة لإقامة المعارض التعريفية والمحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل في المملكة لانها من أنواع فعاليات الاعمال التي يعمل البرنامج على تطويرها، ولمواكبة التطورات والأساليب الحديثة في تنظيم هذه النوعية من الفعاليات لكونها رافدا من روافد نمو السياحة والاقتصاد الوطني، واستنادا الى منهجية البرنامج في إشراك المستثمرين والعاملين في صناعة الاجتماعات السعودية في تطوير الصناعة، وفهم رغباتهم للنهوض بها، فقد قام البرنامج بإعداد مسودة لقواعد وإجراءات اقامة تلك الفعاليات بعد الاطلاع على التجارب الدولية ومراجعتها من قبل المجموعة الاستشارية للبرنامج.

وتتوفر مسودات من “قواعد وإجراءات إقامة المعارض التعريفية” و “قواعد وإجراءات إقامة المحاضرات والدورات التدريبية والاجتماعات وورش العمل” في البوابة الالكترونية للبرنامج (www.secb.gov.sa) ،ويمكن الاطلاع عليها ومراجعتها وارسال الملاحظات والمقترحات .

يُذكر أن البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات أنيط به مسؤولية تطوير صناعة الاجتماعات السعودية وتنظيمها بشكل كامل، وتشكلت أيضًا لجنة إشرافية للبرنامج برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وعضوية ممثلين من عدد من الجهات الحكومية، وشمل القرار أن تتولى اللجنة الإشرافية للبرنامج اعتماد آليات التراخيص لجميع فعاليات الاعمال التي تقام في المملكة.