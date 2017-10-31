صراحة – القصيم : أغلقت أمانة منطقة القصيم (33) منشأة مخالفة و أصدرت أكثر من (5) آلاف غرامة مالية بعد أن قامت الفرق الميدانية بالإدارة العامة لصحة البيئة بوكالة الخدمات بأكثر من (42) ألف جولة ميدانية على المنشآت الغذائية والمنشآت ذات العلاقة بالصحة العامة بمدينة بريدة خلال العام الماضي 1438هـ.

وأوضح المركز الإعلامي لأمانة منطقة القصيم بأن أعمال الرقابة الصحية بمدينة بريدة رصدت خلال العام الماضي 5124 مخالفة استوجبت الغرامة المالية وهي مخالفات متنوعه تتعلق بالعمالة والتجهيزات وسلامة الغذاء كما تم مصادرة 268 حبة دجاج و 62 كيلو لحوم و 84 كيلو خضار وكذلك 11 كيلو سمك و 338 قطعة مواد غذائية جافة و 104 عبوة مواد غذائية سائلة و 30 كيلو دقيق و13 كيلو فواكه و 8 لتر زيت ، وتنوعت أسباب المصادرات ما بين اشتباه بالتلوث وانتهاء صلاحية بعض المواد الغذائية كذلك سوء الحفظ والتخزين وكذلك تم مصادرة المعدات والادوات المتهالكة بعدد 488 معدة غير صالحة للاستخدام وكذلك تم مصادرة 20 كيلو مواد تحمل ادعاءات طبية غير مصرح ببيعها وتضر بصحة المواطن، وفي إطار الجولات الرقابية على المستودعات الغذائية تم مصادرة 467 كرتون فواكه وخضروات ومواد غذائية تالفة بسبب سوء الحفظ والتخزين وفي خلال الجولات الرقابية على محلات الحلاقة تم مصادرة 23 ماكينة حلاقة بها صدأ وغير صالحة للاستخدام، وكذلك تم خلال الجولات الرقابية اغلاق 33 منشأة غير مطابقة للاشتراطات واللوائح الوزارية. وتهيب الأمانة بأصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بالاشتراطات واللوائح حرصا على سلامة المجتمع .