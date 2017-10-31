صراحة – وكالات : قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبيرغ، إنه سيضغط على “كل الدول” لتطبيق العقوبات ضد كوريا الشمالية، للتصدي للخطر العالمي الذي تمثله حسب قوله.

وأضاف ستولتنبيرغ في مستهل اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في طوكيو أمس، “المهم بالنسبة للحلف للضغط على كوريا الشمالية، التأكد من أن كل الدول تطبق العقوبات للوصول إلى حل سلمي”.

إلى ذلك اعتبر ستولتنبيرغ في كلمة ألقاها أمام مجموعة من خبراء الأمن ومسؤولين في وزارة الدفاع في اليابان الأحد، أن كوريا الشمالية بسلوكها تشكل “تهديدا عالميا”، مؤكدا أنه يؤيد فرض عقوبات مشددة عليها.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، قد حذر في وقت سابق من الشهر الحالي، من أن العمل العسكري ضد بيونغ يانغ ستكون له “عواقب مدمرة” وذلك بعد تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفشل الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

يذكر أن كوريا الشمالية أثارت قلقا شديدا عند إجرائها في سبتمبر الماضي تجربة نووية سادسة، واختبارها صواريخ قادرة على بلوغ الأراضي الأمريكية.