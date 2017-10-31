صراحة – محمد المحسن : أكدت الإدارة العامة للتربية بمنطقة الجوف أن تعليق الدارسة يتم وفق دليل معتمد من وزارتي التعليم والداخلية والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ عبدالعزيز النبط أن الدليل حدد حالتين لتعليق الدراسة بناء على التقارير المحدثة للأرصاد، وهما: تنبيه متقدم وتحذير، لافتا إلى أن من ظواهر هاتين الحالتين “انعدام” الرؤية الأفقية.

وقال النبط إن الإدارة تحرص أن يكون قرار تعليق الدراسة قبل وقت كافٍ من بدء اليوم الدراسي، لكن في بعض الأحيان تكون التغيرات الجوية متسارعة وتأتي في وقت متأخر، مشيراً إلى أن قرار تعليق الدراسة يتم من خلال عمل مؤسسي مهني، بعيداً عن الاجتهادات والانطباعات الشخصية.

وذكر النبط أن الإدارة حصرت مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة حول تعليق الدراسة في وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.