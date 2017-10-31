صراحة – وكالات : تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح إثر مكاسب استمرت لأيام ومع انحسار توقعات ارتفاع السوق التي دفعت خام برنت فوق الستين دولارا للبرميل وذلك بفعل احتمالات زيادة الصادرات الأمريكية.

وفي الساعة 0540 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 14 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة عن التسوية السابقة لتسجل 60.76 دولار للبرميل لكنها تظل غير بعيدة عن أعلى مستوياتها منذ يوليو تموز 2015 الذي سجلته في وقت سابق من الأسبوع ومرتفعة نحو 37 بالمئة عن أدنى مستويات 2017 المسجل في يونيو حزيران الماضي.

وانخفض الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 11 سنتا عن الإغلاق السابق إلى 54.04 دولار للبرميل. لكن ذلك يظل قرب أعلى مستوى منذ فبراير شباط ومرتفعا نحو 28 بالمئة منذ أدنى مستوى لعام 2017 المسجل في يونيو حزيران.

وقال المتعاملون إن هناك بيعا لجني الأرباح بعد ارتفاع أسعار الخام نحو خمسة بالمئة في أكتوبر تشرين الأول.

لكن الثقة مازالت تهيمن على السوق رغم تراجعات يوم الثلاثاء بفضل الجهود التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لحجب نحو 1.8 مليون برميل يوميا من إنتاج النفط في مسعى لموازنة الأسواق ودعم الأسعار.