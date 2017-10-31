صراحة-وكالات: استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر يوم الثلاثاء بعد أن أبقى بنك اليابان المركزي على سياسته النقدية دون تغيير مع تحول اهتمام المستثمرين صوب اجتماعات بنوك مركزية أخرى ومناسبات اقتصادية هذا الأسبوع.

وظلت التعاملات في أسواق الذهب حذرة قبيل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يبدأ يوم الثلاثاء وقبل الإعلان المرجح عن الرئيس القادم للمركزي الأمريكي يوم الخميس وبيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

وتعد الاضطرابات السياسية في إقليم قطالونيا أيضا ضمن دائرة الاهتمام بجانب اجتماع بنك انجلترا المركزي هذا الأسبوع لمناقشة سياسة أسعار الفائدة.

واستقر الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 1275.49 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0724 بتوقيت جرينتش. وانخفض الذهب نحو 0.3 بالمئة منذ بداية أكتوبر تشرين الأول فيما قد يكون ثاني انخفاض شهري على التوالي.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر كانون الأول 0.1 بالمئة إلى 1277.10 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين بعد أن قرر بنك اليابان الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير حتى في الوقت الذي قلص فيه قليلا توقعاته للتضخم للعام المالي الحالي.

وقال مصدر مطلع يوم الاثنين إن من المرجح أن يختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عضو مجلس محافظي الاحتياطي الاتحادي جيروم باول رئيسا قادما للبنك المركزي الأمريكي.

واستقرت الفضة في التعاملات الفورية عند 16.83 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 918.35 دولار للأوقية. وزاد البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 972.50 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 1.2 بالمئة وزاد البلاتين نحو واحد بالمئة بينما تقدم البلاديوم أربعة بالمئة منذ بداية الشهر الحالي.