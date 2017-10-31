صراحة-المدينة المنورة:وقعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة أمس، اتفاقية مع إحدى المؤسسات المتخصصة في تنظيم المعارض والمهرجانات, لتشغيل لمركز المدينة المنورة للمعارض، ضمن مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة منير ناصر، أن الاتفاقية تُسهم في دعم مناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية, وتطوير صناعة المعارض بالمدينة،إضافة إلى ما ستحققه من مداخيل لصالح الغرفة، مُشيراً إلى أن الغرفة تدعم كل ما من شأنه تطوير صناعة المعرض والمؤتمرات بالمنطقة.

من جانبه أفاد أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة عضو اللجنة التنفيذية لمناسبة المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية 2017م المهندس خالد بن حسين الشهراني أن الاتفاقية تدعم صناعة المعارض والمؤتمرات في المنطقة, وتأتي كأحد أهم المحاور الرئيسية في برامج المناسبة.