صراحة-وكالات:قالت الشرطة إن أربعة من مسلمي الروهينجا هم رجل وامرأة وطفلان غرقوا إثر انقلاب قارب صيد خشبي صغير يقل عشرات اللاجئين الفارين من العنف العرقي في ميانمار قبالة سواحل بنجلادش يوم الثلاثاء.

وقال محمد أبو الخير الضابط المسؤول عن مركز الشرطة في أوخيا إن سكانا يعيشون في القطاع الساحلي جنوبي ميناء كوكس بازار في بنجلادش انتشلوا 37 من الناجين من المياه وتم نقل 11 إلى المستشفى في حالة خطيرة.

وانقلب القارب في مياه هائجة وسط هطول أمطار. وقال ناجون إنهم دفعوا 50 ألف كيات (37 دولارا) مقابل نقلهم إلى بنجلادش بعد أن هجروا منازلهم في بوثيدونج بشمال ولاية راخين المضطربة في ميانمار.

وفر أكثر من 600 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة منذ أن أطلق جيش ميانمار التي تقطنها أغلبية بوذية عملية بعد هجمات شنها متشددون من الروهينجا على مواقع أمنية في أواخر أغسطس آب.

ووصف مسؤولو الأمم المتحدة عملية الجيش ”بالتطهير العرقي“ وهو اتهام تنفيه ميانمار.

ومن ناحية أخرى عينت الأمم المتحدة النرويجي كنوت أوستبي منسقا مؤقتا جديدا لميانمار لتولي المهام الإنسانية في الوقت الذي تزداد فيه التوترات مع حكومة ميانمار بسبب أسلوب التعامل مع أزمة الروهينجا.

وكانت زعيمة ميانمار أونج سان سو كي قالت لدبلوماسيين في اجتماعات خاصة إن الأمم المتحدة خيبت آمالها خاصة ذراع المنظمة الدولية المعني بحقوق الإنسان.

وعمل أوستبي مع الأمم المتحدة في عدد من البقاع الساخنة بما في ذلك أفغانستان وتيمور الشرقية وسيحل محل ريناتا لوك ديسالين التي انتهت فترة عملها.