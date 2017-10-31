صراحة-الرياض:أصدر الاتحاد الاسيوي صباح اليوم ٨ عقوبات على ناديي الهلال واﻷهلي السعوديين وصلت أجماليها إلى ٨٠ ألف دولار.

وجاءت العقوبات على الهلال كالتالي:

٢٠ ألف دولار لعدم حضور لاعبيه للقاءات السريعة بعد مباراة الاياب في ربع النهائي والذهاب في نصف النهائي.

٦٠٠٠ دولار لرمي الجماهير علب المياه في مباراة بيروزي.

١٠٠٠ دولار لتأخيره انطلاق مباراة بيروزي.

٢٠٠٠ دولار لمترجم النادي.

١٠ الاف دولا على اللاعب نواف العابد لعدم حضوره اللقاءات السريعة للمرة اﻷولى.

٢٠ ألف دولار على اللاعب عمر خريبين لعدم حضوره اللقاءات السريعة للمرة الثانية.

أما عقوبات الأهلي:

١٠ آلاف دولار لعدم حضور لاعبه السومة للقاءات السريعة.

١٠ آلاف دولار على اللاعب عمر السومة لعدم حضوره اللقاءات السريعة للمرة اﻷولى.

تثبيت عقوبة الطرد اللاعب معتز هوساوي وإيقافه مباراة واحدة وتغريمه ١٠٠٠ دولار.