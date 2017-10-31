صراحة-سكاكا:اعتمد مجلس جامعة الجوف الذي عقد جلسته الثانية اليوم إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال بالجامعة، ومركز النشر العلمي، وكذلك إنشاء وحدة المعامل والأجهزة والمختبرات بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي رأسها معالي مدير الجامعة الدكتور إسماعيل بن محمد البشري نيابة عن رئيس المجلس معالي وزير التعليم بصالة الاجتماعات بالمدينة الجامعية بمدينة سكاكا ، حيث اعتمد كذلك إنشاء وحدة استقطاب الكفاءات بوكالة الجامعة للشؤون التعليمية، ووحدة متابعة الخريجين في ذات الوكالة، كما نوقشت ضوابط حضور أعضاء هيئة التدريس السعوديين للمؤتمرات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى اعتماد التقويم الأكاديمي لعمادة الدراسات العليا، وكذلك إقرار منح درجة ماجستير الآداب لعدد من طلبة التربية في مجال المناهج وطرق التدريس العامة.