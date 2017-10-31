صراحة-سكاكا:أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف عن طرح 9 وظائف شاغرة للرجال والنساء ترغب شغلها بمواطنين في مركزها الرئيس بمدينة سكاكا وفرعي دومة الجندل وطبرجل.

وبينت الغرفة أنها تسعى لتعزيز كوادرها الوظيفية بموظفين مؤهلين بعدة مسميات وظيفية ، للإسهام في رفع درجة الخدمات المقدمة لرجال وسيدات الأعمال بالمنطقة والمنتسبين لها، ويشمل طرح الاحتياج الوظيفي الرجالي إلى ” تقنية معلومات ، بحوث ودراسات، مسئول لجان محلية، متابعة وتخطيط، مشرف تطوير، فيما تم طرح الوظائف النسائية بواقع وظيفتين بسكاكا وواحدة لكل من دومة الجندل وطبرجل .

وتتلقى الغرفة طلبات المتقدمين على الوظائف المطروحة من يوم الأحد 16 صفر 1439 هـ ولمدة 3 أيام ، على أن ترسل بيانات المتقدمين متضمنة ” المؤهل العلمي، بيان الخبرات، السيرة الذاتية ” على البريد الإلكتروني info@ajcci.org.sa على أن يكتب اسم الوظيفة في خانة العنوان.