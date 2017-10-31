صراحة – فيصل القحطانى : أقر الاتحاد السعودي لكرة القدم مشاركة خمسة لاعبين من مواليد 1993م فما فوق بما فيهم حارس المرمى، في منافسات الدوري الأولمبي ” الفئة الممتازة “، إعتباراً من الجولة السابعة التي تنطلق غداً الإربعاء.

ويأتي هذا القرار وفقاً لتوصية اللجنة الفنية في الاتحاد السعودي، وموافقة الأندية المشاركة في الدوري، وتماشياً مع ما يخدم المنتخب السعودي الأول بمشاركته المقبلة في نهائيات كأس العالم 2018م.

ويهدف القرار إلى زيادة التنافس في الدوري، بإشراك عدد أكبر من لاعبي الفريق الأول الذين لم ينالوا فرصة لإبقائهم في جاهزية دائمة.