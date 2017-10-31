صراحة – فيصل القحطانى : استأنف المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم اليوم تدريباته ضمن معسكره الإعدادي المقام في محافظة الخبر , استعدادًا للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، التي سيستضيف الأخضر خلالها مجموعته الرابعة في مدينة الدمام مطلع شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم على فترتين صباحية ومسائية على ملعب نادي الاتفاق تحت إشراف المدرب الوطني خالد العطوي ، إذ بدأت الحصة التدريبية الصباحية بتمارين الإحماء ، عقبها أجرى اللاعبون مرانًا تكتيكيًا، واختتمت بمناورة على كامل مساحة الملعب، في حين بدأت الحصة التدريبية المسائية بالإحماء، تلاها مران تكتيكي.

وسيواصل المنتخب تدريباته غداً من خلال حصة مسائية على ملعب نادي النهضة في تمام السادسة مساءً.

يذكر أن أن مجموعة الأخضر الشاب في التصفيات المؤهلة للبطولة الآسيوية التي ستقام في الدمام خلال الفترة 4 – 8 نوفمبر المقبل، تضم منتخبات اليمن، وتركمانستان، والهند، وهي مؤهلة لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018 التي ستقام في إندونيسيا خلال شهر أكتوبر من العام الميلادي المقبل بمشاركة 16 منتخبًا.