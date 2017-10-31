صراحة – الرياض :أقامت شركة تكامل هيئة السياحة والتراث الوطني بالتعاون مع كلية التقنية للبنات بنجران دورة تدريبيه “تطوير مهارات بائعات المنتجات السياحيه” بورشة الدورات التطويرية، بالكلية يوم الثلاثاء، حيث بلغ عدد المتدربات الملتحقات ٦٢ متدربة.

وقد تناولت الدوره التعريفبانماط السياحه وانماط البائعة وانماط السائحة والسائح واساليب التعامل والمنتجات المباعه على حسب جهة البيع ( فندق – سلع ) وابراز المناطق السياحيه والآثار في مناطق المملكه ،

من جانب افادت منفذة الدوره المدربة المعتمده من شركة تكامل فاطمه ابو طالب ان الدوره تهدف الىالتوسعه في مجال السياحه وزيادة الاقبال في المشاريع السياحيه بشكل مستمر وتطوير المقيمينالمحليين بكل منطقه وخلق فرص توظيف للمستفيدات من الدوره كما ستتولى هيئة السياحه الاشرافعلى تنفيذ الخطط ،

من جهه أعربت مسؤولة العلاقات العامه والاعلام نوره الزحوف ان الدوره تعمل على تعزيز حسنالانتماء للوطن و رفع مستوى الانتاجيه والاداء لدي الفتيات كما لوحظ اقبال كبير من المشتركاتواستعدادهن لخوض مجال المشاريع السياحيه وشغفهن لابراز منطقتهن بأفضل صوره.

من جهة افادت احدى المشتركات استعدادهن لعمل الخطط والبدء بتنفيذ مشاريع صغيره بما يجعلوطننا يفخر بها .

وطالبن المتدربات بالمزيد من البرامج التدريبية في مثل هذه المجالات لأنها تزود الشخص بالمهاراتاللازمة لفتح مشاريع خاصه بما يخدم الوطن والمجتمع .