صراحة – وكالات : أكد قائد عسكري يمني، اليوم الثلاثاء، مقتل 13 مسلحا من الحوثيين جراء معارك عنيفة غربي مدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، عن العقيد حميد الخليدي، قائد “اللواء 17 مشاة” التابع للقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، قوله: “معارك عنيفة دارت في منطقة هوب العقاب، الواقعة ضمن سلسلة جبل العقاب في منطقة مقبنة، غربي تعز”.

وأضاف الخليدي: “المعارك أسفرت عن مقتل 13 وإصابة 8 آخرين من الانقلابين، وإعطاب عربات عسكرية تابعة للحوثين”.

وقال القائد العسكري، المتمركزة قواته في منطقة مقبنة، إن “القوات الحكومية وبإسناد من المقاومة المحلية المساندة، سيطرت على قرية (القوز) وموقعين في منطقة هوب العقاب”.

وتابع المسؤول العسكري قوله: “القوات الحكومية قطعت الطريق الرئيسي لإمداد الحوثيين”، دون الإشارة إلى ما إذا كانت خسائر مادية أو بشرية في صفوف قواته.