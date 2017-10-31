صراحة – الرياض : أضاع فريق الأهلي المتصدر فوزاً في متناول يده بعد أن كان متقدماً بهدف على الفيحاء حتى الدقيقة 87 ليكتفي بالتعادل بعدها بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم الأهلي عن طريق البرازيلي ليوناردو دا سيلفا بالدقيقة 44، ليدرك الفيحاء هدف التعادل في الدقيقة 87 عن طريق لاعبه البرتغالي ادميلسون دياز، ليرتفع رصيد الأهلي إلى 20 نقطة بالمركز الأول مؤقتا ليحين انتهاء الجولة ، ورصيد الفيحاء 7 نقاط في المركز الثاني عشر .