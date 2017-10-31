صراحة – الرياض : نقل معالي وزير التعليم د. أحمد بن محمد العيسى اليوم مباركة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز المسعود – أيده الله – وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – لمعالي السيدة أزولاي أودري بعد فوزها بمنصب السكرتير العام لليونسكو إثر انتخابها مؤخراً وتباشر أعمالها الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال لقاء معالي د. أحمد العيسى بمعالي السكرتير العام لليونسكو المنتخبه اليوم في مقر المنظمة الدولية للتربية والعلوم والثقافة في باريس.

وأكد معالي الوزير العيسى حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استمرار العمل المشترك مع المنظمة وتجسير كافة السبل لتحقيق عمل مستدام بين المملكة والمنظمة يعزز الأهداف التي قامت عليها المنظمة، مجدداً دعم المملكة لخطط وبرامج المنظمة على كافة الأصعدة والهادفة إلى بناء مجتمعات دولية تحقق الرقي بالعمل التربوي والعلمي والثقافي.

وفي ذات السياق جدد معالي د. العيسى تأكيده على الدور الاستراتيجي الذي يقوم به مكتب المملكة الدائم لدى اليونسكو برئاسة الدكتور إبراهيم البلوي مضيفاً أن وزارة التعليم تعمل على ترسيخ دوره في المنظمة وتعزيز إمكانياته ليسهم في دعم أعمال المنظمة ورسالتها السامية.

وأبدى معالي وزير التعليم حرص وزارة التعليم على الإفادة من الدراسات والبرامج التربوية والتعليمية التي تقوم بها اليونسكو والتي تساعد على دعم تحقيق مبادرات التحول الوطني الرامية للوصول إلى تحقيق رؤية السعودية ٢٠٣٠.

وأشاد معاليه بدور المملكة العربية السعودية الرائد في عضوية اللجان المختلفك في المنظمة وأن الكفاءات السعودية السابقة والقادمة أظهرت حضوراً لافتاً في محافل مختلفة وأن المملكة مستمرة من خلال عضويتها في اللجان الحالية والقادمة على دعم توجهات المنظمة لتحقيق القيمة المُضافة اللتي يتطلع إليها قيادات وشعوب الدول الأعضاء.

من جانبها قدمت السكرتيرة العامة المنتخبة لليونسكو السيدة أزولاي أودري شكرها لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد ولحكومة المملكة العربية السعودية نظير ما قدم ويقدم من دعم مالي ومعنوي كبيرين، مشدداً على التوجه البناء لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين المنظمة والمملكة ممثلة في وزارة التعليم والجهات الأخرى.

كما أشادت السكرتيرة العامة المنتخبه لليونسكو الجهود الكبيرة التي تبدلها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الخيرية “مسك الخيرية” من دعم وتعاون بناء مؤكدة حرصها على استمرار التعاون مع المؤسسة وتعزيز دورها في المنظمة وخدمة أهدافها على الصعيد الدولي.

حضر اللقاء معالي الدكتور حسام زمان مدير جامعة الطائف والمدير العام للمركز الإقليمي للتميز والجوده في التعليم ( تحت إشراف اليونسكو) وسعادة الدكتور إبراهيم البلوي المندوب الدائم لدى المملكة في اليونسكو والدكتور سالم المالك المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي والاستاذ خالد غندوره مدير العلاقات العامة بمكتب الوزير .